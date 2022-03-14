Донецк, , 17:20 — REGNUM Обстрел ДНР со стороны украинских формирований зафиксирован вечером 14 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в 16:37 мск ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из миномётов калибра 120 мм. Выпущено шесть мин. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Пески.

Затем в 16:55 мск был обстрелян населённый пункт Александровка со стороны населённого пункта Марьинка: выпущено три мины калибра 120 мм.

Ранее по ДНР украинские боевики в течение дня 14 марта неоднократно открывали огонь, применяя артиллерию и миномёты.

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