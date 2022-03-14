Вологда, , 17:17 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил минздраву региона пополнить лекарственный запас аптек предприятия «Фармация», сообщает региональное правительство.

В аптеке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Вологодская область обладает достаточным запасом препаратов. Мы говорим о двухмесячном запасе жизненно важных лекарств и о пятимесячном запасе — для льготников, — цитирует пресс-служба ведомства замгубернатора Ларису Каманину. — Проводится регулярный мониторинг. Предприятие «Фармация» осуществляет бесперебойную поставку на свой склад, а затем транспортирует средства по аптечной сети. Кроме того, сегодня губернатор Олег Кувшинников дал поручение дополнительно закупить лекарства и, тем самым, увеличить запас еще на месяц».

Как сообщало ИА REGNUM, серьезной проблемой для граждан России может стать ажиотажный спрос на лекарства.