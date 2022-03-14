Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Цены на бензин в США за прошедшие выходные снизились после рекордных показателей на прошлой неделе, сообщает 14 марта Reuters.

На дороге в Калифорнию Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

Розничные цены на бензин упали 13 марта до $4,325 за 3,7 литра. При этом в начале марта американцы столкнулись с самыми высокими ценами на бензин со времен финансового кризиса 2008 года и средняя цена составила $4,331, согласно данным Американской автомобильной ассоциации.

Напомним, что в последнее время рынок нефти крайне нестабилен. 7 марта фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $139,13 за баррель, что стало самым высоким показателем с 2008 года. Позднее они упали до $105,60 за баррель.

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