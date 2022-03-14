Екатеринбург, , 17:13 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект нового транспортного узла. Он соединит поселок Малый Исток и Новокольцовский тракт. Об этом сообщили в городской администрации.

Екатеринбург

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На этом участке возведут мост. Его появление исключит пересечение автомобильного потока с железнодорожным. Данный транспортный узел призван укрепить связи между европейской и азиатской частями России. С созданием моста увеличится пропускная способность грузов.

Территорию транспортного узла оснастят новыми остановками. Кроме того, его появление исключит движение транспорта по территории жилой застройки. Общая протяженность сооружения составит около двух километров.