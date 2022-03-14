Тюмень, , 17:12 — REGNUM В Тюменской области доля газифицированных домов и квартир составит 98% к 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

В 2021 году в рамках региональной программы газификации полностью выполнен план по строительству объектов газоснабжения для более чем шести тысяч потребителей.

В настоящее время жители Тюменской области подали свыше 11,5 тыс. заявок на догазификацию домовладений, 9,5 тыс. из них принято в работу, отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири — 2» позволит газифицировать Бурятию.

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