Ярославль, 14 марта, 2022, 17:21 — ИА Регнум. «Роскосмос» приобрёл пакет акций «Ярославского радиозавода» у АФК «Система». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Yarregion.ru Ярославский радиозавод

«Указанная сделка является знаковым событием в ракетно-космической отрасли, поскольку благодаря ей госкорпорация «Роскосмос» теперь имеет возможности самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения. Теперь мы обладаем полным циклом серийного производства модулей полезной нагрузки для перспективных спутников связи и ретрансляции, навигационных спутников, а также спутников дистанционного зондирования Земли», — написал Рогозин.

Теперь ярославское предприятие входит в состав холдинга «Российские космические системы».