Минск, , 17:16 — REGNUM Прозападная оппозиция в Белоруссии переключилась с пропагандистской борьбы на диверсионную. Об этом 12 марта в Минске заявил лидер белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артём Агафонов © ИА REGNUM

В ходе презентации аналитического доклада «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства» Агафонов обратил внимание на кибератаки, которым подверглись белорусские госпредприятия. В частности, пострадали такие крупные госпредприятия, как БелАЭС и «Белорусская железная дорога», «Беларуськалий» и другие флагманы белоруской промышленности. Ответственность за эти акции взяли на себя оппозиционные «киберпартизаны», однако Агафонов уверен, что «10−15 самоучек вести такую деятельность не могут».

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Прозрачно намекнув на почерк зарубежных профессионалов, лидер белорусского «Гражданского согласия» отметил, что в случае участвующих в подобных акциях оппозиционеров речь может идти об агентурной работе в интересах иностранных спецслужб. Он привел примеры такой деятельности, указав на шпионаж — передачу данных о передвижении российской военной техники с привязкой к местности, что интересует не только украинских военных, а также попытки диверсий в отношении размещённого на белорусской территории российского армейского контингента.

Артём Агафонов © ИА REGNUM

Отметив, что ранее он сам критически относился к некоторым аспектам политики Александра Лукашенко, лидер белорусского НГО указал на неприемлемость перехода противниками «режима» границ дозволенного. Агафонов также отметил как позитивную тенденцию перехода инициативы в формировании белорусской идентичности от прозападной националистической фронды к государству. И это особенно символично, отметил лидер «Гражданского согласия», в 2022 году, объявленном в Белоруссии «годом исторической памяти».

«До недавнего времени у нас процветал культ польских героев», — констатировал лидер белорусского «Гражданского согласия».

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Агафонов отметил, что Белоруссия находится на цивилизационном разломе, вследствие чего «должен быть подтверждён цивилизационный выбор». По его мнению, концепция «белорусской цивилизации» объективно несостоятельна, «белорусоцентричность» ущербна и надумана, и за наглядными примерами отказа от своей традиционной идентичности далеко ходить не надо.