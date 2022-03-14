* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 17:08 — REGNUM Власти Украины при содействии представителей стран Запада открыто проводят вербовку боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих террористических группировок Ближнего Востока, готовых «убивать русских», сообщает 14 марта ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, вербовка боевиков осуществляется в первую очередь в Сирии.

«Новым явлением стала активная вербовка киевским режимом при содействии западных кураторов и спонсоров наемников из числа террористов, проявивших свои способности на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. Там эта публика уже сталкивалась с российскими военными. И теперь морально униженные, эти игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нусровцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие, горят желанием отомстить за понесенное поражение, убивая «русских», — сообщил замглавы МИД России в интервью ТАСС.

Отмечено, что Киев обещает этим «добровольцам» крупные денежные вознаграждения.

«На Украину, таким образом, завозятся жестокие и слепые орудия убийства, жаждущие «русской» крови, услуги которых обещают оплачивать по таким ставкам, которые по ближневосточным меркам кажутся фантастическими, десятикратно превышающими «среднюю зарплату» боевика в Сирии или Ливии», — рассказал Олег Сыромолотов.

Кроме того, он напомнил, что в составе украинских нацистских батальонов давно присутствуют «западные» наемники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России официально заявило, что иностранные наемники не смогут рассчитывать на статус военнопленных и на защиту международными конвенциями.

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