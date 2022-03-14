Нарьян-Мар, 14 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Движение по зимнику Нарьян-Мар — Усинск приостановили из-за непогоды, сообщает пресс-служба администрации НАО.

Зимник

«Зимник Нарьян-Мар — Усинск закрыт для всех видов транспорта. Ведутся работы по восстановлению зимника после метели», — сообщили в пресс-службе.

По данным Севгидромета, в НАО без осадков, ветер до 5 м/ с, температура минус 5−10 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье из-за непогоды закрыли трассы.