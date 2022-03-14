Петрозаводск, , 17:19 — REGNUM В Республике Карелия почтили память сержанта, старшего радиста разведывательного батальона Романа Грудова, который погиб при исполнении воинского долга в ходе российской спецоперации в Донбассе. Об этом 14 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Сержант, старший радист Роман Грудов

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"Служил в Мурманской области, но родился и вырос у нас, в поселке Пяозерский. Вечная память герою! Семье и близким солдата — искренние соболезнования», — сообщил Парфенчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 марта в регионе простились с 21-летним военнослужащим Никитой Ерошкиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации российских Вооруженных Сил по защите Донбасса. 10 марта в карельском поселке Летнереченский проводили в последний путь 19-летнего Кирилла Некрасова, который после срочной службы остался в качестве контрактника на Северном флоте.

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