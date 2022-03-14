Орел, , 17:01 — REGNUM Наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы назначено 22-летней жительнице Орла, признанной виновной в истязании собственного маленького ребёнка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, женщина, с ноября 2020 года по июнь 2021 года проживавшая со своим малолетним ребенком на съёмных квартирах, систематически, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, избивала ребёнка, всячески истязала его, не исполняла обязанности по его воспитанию.

В прокуратуре уточнили, что сын осуждённой появился на свет в 2019 году. Преступление было выявлено после того, как видео с истязанием младенца появилось в соцсетях.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Отметим, что ход и результаты расследования дела были поставлены на контроль в центральном аппарате СКР руководителем ведомства.