Москва, , 17:00 — REGNUM У пользователей «Госуслуги Авто» появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Мобильное приложение «Госуслуги Авто» было запущенов сентябре 2021 года благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

Для обжалования штрафа за нарушение ПДД в приложении «Госуслуги Авто» нужно:

открыть приложение

зайти в раздел с оплатой штрафов

выбрать штраф. Если его можно обжаловать онлайн, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования

выбрать причину обжалования

загрузить подтверждающие документы (фотографии, видеозаписи, объяснение водителя и т.д.) и направить жалобу

дождаться рассмотрения.

Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней.

Напомним, что главная функция приложения — возможность загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Данные о транспортном средстве попадают в приложение из реестра транспортных средств ГИБДД, поэтому всегда актуальны.

С помощью приложения «Госуслуги Авто» можно также делегировать управление своим автомобилем другому водителю; посмотреть историю автомобиля — очень удобно для покупателей автомобиля с пробегом. Также можно оплатить штраф или записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения в ГИБДД.

Чтобы доверить управление автомобилем другому лицу, владелец в своем приложении должен указать ФИО, номер водительских прав, дату рождения водителя, которому собирается доверить автомобиль, а также срок передачи управления. При этом у второго лица (доверительного лица), кому собираются доверить автомобиль, должен быть полис ОСАГО без ограничений или водитель вписан в авто, должно быть установлено приложение «Госуслуги Авто» и должна быть подтвержденная запись на портале Госуслуг, а в личном кабинете должно быть указано его водительское удостоверение. После оформления доверенности у него в приложении появятся данные СТС доверяемого автомобиля.

В расширенной версии приложения можно узнать историю автомобиля. Для этого необходимо выбрать услугу «Сервис проверки ТС». Дальше потребуется ввести VIN, номер кузова или шасси авто.

Приложение и дальше будет продолжать развиваться. Разработчики планируют внедрить функции оформления европротокола при ДТП, заключения договоров купли-продажи онлайн и загрузки данных о техосмотре и страховках.

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» было запущено в сентябре 2021 года благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Это проект Минцифры России совместно с МВД России. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.

Мобильное приложение доступно на платформах iOS и Android.