Москва, , 16:59 — REGNUM Передать все полномочия по переговорам с Украиной главе Чечни Рамзану Кадырову предложил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Самое время все полномочия по переговорам передать Рамзану Кадырову. И не потому, что нынешние наши переговорщики плохи! А потому, что нужен их иной формат, и именно Кадыров лучше других знает, как и о чём говорить с террористами», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на фон переговоров. Идут заявления Госдепа США о том, что это они вынуждают Россию пойти на переговоры, заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о необходимости физически устранить Путина, заявления украинских переговорщиков о том, что надо сначала вывести все российские войска из Украины, вернуть все территории, включая Крым, а потом о чем-то говорить, перечислил парламентарий.

Он также обратил внимание на благодарности президента Украины Владимира Зеленского Меta и удар «Точкой-У» по центру Донецка.

«Переговоры недопустимы на фоне такой риторики! Они создают иллюзию нашей слабости! И главное — должен быть чётко очерчен круг вопросов, которые мы готовы обсуждать. И там нет и не может быть тем, которые предлагают украинские переговорщики», — уверен Морозов.

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