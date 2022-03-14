Тобольск, Тюменская область, 14 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Тобольске под стражу взяли мужчину за угрозу взорвать офис банка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Тоболяк 1983 года рождения днём 11 марта 2022 года, находясь в офисе банка, из хулиганских побуждений заявил сотруднице: «Я вам дам в пятницу, взорву».

В тот же день он был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). По решению суда он арестован до 10 мая 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции Санкт-Петербурга по «горячим» следам задержали актёра сериала «Улицы разбитых фонарей», который пытался ограбить банк.