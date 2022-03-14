Казань, 14 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Территория Татарии с отходом циклона на юг, окажется в его тыловой части. В течение текущей недели ночные температуры воздуха опустятся до 19 градусов ниже ноля, при прояснениях до —24 °С, сообщает 14 марта республиканское управление Гидрометцентра.

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Ночью, 15 марта, ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом, в отдельных районах республики возможна слабая метель. Температура воздуха понизится до —9…—14 ˚С, при прояснениях до —19 градусов. Днем, с ростом атмосферного давления, небольшой снег пройдет лишь местами. Температура составит от 5 до 10 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Под влиянием повышенного атмосферного давления 16 и 17 марта существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в ночные часы и по утрам составит —13…—19 °С, при прояснениях до —24 °С, днем ожидается от —3 до —10 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в конце прошлой недели в Татарии температура воздуха по ночам составляла —17…—22 ˚С, при прояснениях подмораживало до —28 ˚С.

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