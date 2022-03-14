Ташкент, 14 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Ташкенте 14 марта состоялся первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Республики Бангладеш.

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МИД отмечает, что такие политические консультации впервые проводятся в истории дипломатических отношений между двумя странами.

«Делегации обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено вопросам активизации экономической дипломатии путем содействия налаживанию и расширению контактов между бизнес-субъектами, создания благоприятных условий для взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов.

«Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков и первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Масуд Момен», — говорится в сообщении.