София, 14 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные средства на финансовую поддержку частным предприятиям среднего и крупного бизнеса страны. Об этом 14 марта сообщает БНР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, нововведение призвано «спасти тысячи частных предпринимателей» от банкротства в условиях подорожания цен на электричество и топливо.

«У нас есть возможность оказания всецелой поддержки бизнесменам, — отметил глава болгарского правительства. — В ближайшее время они получат не только денежные субсидии, но и налоговые преференции». Деталей новой программы Петков не уточнил.

Напомним, 14 марта глава правительства Болгарии провел встречу с представителями Организации работодателей страны. Он заверил предпринимателей в намерении государства гарантировать их интересы «на самом высоком уровне».

Ранее поддержка частного бизнеса являлась одним из основных пунктов программы действующего болгарского правительства.