Кострома, , 17:24 — REGNUM Жительница Костромы Светлана Калинина пожаловалась на водителей общественного транспорта, отказавшихся перевозить ребёнка-инвалида. Об этом она написала в социальных сетях.

Остановка в Костроме © Наталья Диева

По словам женщины, 11 марта 2022 года водитель маршрута №93 не остановился на положенной остановке, расположенной на улице 8 Марта. По её мнению, мужчина не захотел пускать её несовершеннолетнего сына в салон из-за студенческого проездного. Также она рассказала о водителе 14 маршрута, который «угрожал» высадить подростка из машины, так как не хотел принимать льготный документ.

«Водитель маршрутки №93, едущей из центра, не остановился на остановке, хотя мой несовершеннолетний сын, инвалид, поднимал руку, чтобы водитель остановился! Зная постоянных пассажиров с льготными проездными водители просто игнорируют их. Из-за этого ребёнок промерз на остановке и опоздал в техникум. Такие же конфликты неоднократно были с водителем маршрута №14, который угрожал высадить сына, игнорируя приложенные к проездному студенческий билет и справку по инвалидности! В силу своих особенностей сын не смог запомнить ни водителя, ни номер ПАЗика», — написала Калинина.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Костромы, мать юноши обратилась в управление городского пассажирского транспорта. Чиновники пообещали провести проверку и в случае подтверждения фактов применить «меры дисциплинарного воздействия» к водителям. Вероятнее всего мужчин ждут замечания или выговоры.

Отметим, что костромичи регулярно жалуются на хамство и агрессию водителей. В ответ перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты по контрактам, сообщают о низких тарифах на проезд и нехватке кадров. Ситуацию может изменить транспортная реформа, реализация которой в Костроме намечена на 2022 год. Насколько реально её проведение в сложившихся обстоятельствах, пока не ясно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме за высадку ребёнка из автобуса требуют 100 тысяч рублей

Читайте развитие сюжета: Костромская область попросит Минтранс помочь с обновлением транспорта