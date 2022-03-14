Лондон, , 16:44 — REGNUM Сосиски из растительных продуктов, ошейники и спортивные бюстгальтеры включат в новую схему расчета показателей инфляции в Британии, сообщает 14 марта BBC News со ссылкой на Национальное статистическое управление страны.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти товары будут официально учитываться при расчете темпов роста потребительских цен.

Таким образом правительство учло изменение потребительских привычек британцев, отражённых в официальном потребительском наборе кабмина.

Спортивные бюстгальтеры заменили в этом перечне мужские костюмы после массового перехода британцев на удаленную работу из-за коронавируса.

Кроме того, в список включены наборы для домашних поделок и антибактериальные салфетки.

Отмечено, что включение в схему расчёта вегетарианских сосисок и консервированных бобов отражает отказ британцев от пищи животного происхождения.

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