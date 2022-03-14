Лондон, 14 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Сосиски из растительных продуктов, ошейники и спортивные бюстгальтеры включат в новую схему расчета показателей инфляции в Британии, сообщает 14 марта BBC News со ссылкой на Национальное статистическое управление страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Эти товары будут официально учитываться при расчете темпов роста потребительских цен.

Таким образом правительство учло изменение потребительских привычек британцев, отражённых в официальном потребительском наборе кабмина.

Спортивные бюстгальтеры заменили в этом перечне мужские костюмы после массового перехода британцев на удаленную работу из-за коронавируса.

Кроме того, в список включены наборы для домашних поделок и антибактериальные салфетки.

Отмечено, что включение в схему расчёта вегетарианских сосисок и консервированных бобов отражает отказ британцев от пищи животного происхождения.