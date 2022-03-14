Ташкент, , 16:41 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 марта провел телефонный разговор с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-германских многоплановых отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Стороны с глубоким удовлетворением отметили, что за 30 лет дипломатических отношений проведена большая совместная работа по развитию двусторонних связей, заложен прочный фундамент взаимного доверия и партнерства.

«Лидеры также обсудили состояние и перспективы практического сотрудничества между Узбекистаном и Германией, выступили за дальнейшее продолжение регулярного политического диалога и активных контактов на разных уровнях», — сообщает пресс-служба.

Президенты также обменялись мнениями по актуальной международной повестке, в том числе складывающейся обстановке вокруг Украины. «Отмечена важность недопущения дальнейшей эскалации ситуации и необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для скорейшего урегулирования конфликта», — сообщает МИД.

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