Москва, , 16:38 — REGNUM Наблюдаемое в России увеличение спроса на займы в МФО будет иметь краткосрочный характер, и обстановка стабилизируется в течение трех месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявила замглавы департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Ольга Захарова.

Долг Buro-sovetov.ru

«Рост спроса граждан на микрозаймы связан с ростом ключевой ставки Банка России, повышением процентных ставок по банковским кредитам, ужесточением требований банков к финансовой устойчивости заемщиков. Это приводит к росту рисков кредитования, снижению доли одобряемых банками кредитных заявок клиентов. Заемщики, не получившие кредита в банках, обращаются в микрофинансовые организации, — сказала Захарова. — Нарастание инфляционных ожиданий граждан также ведет к росту спроса на займы МФО».

По ее словам, дать однозначный прогноз о периоде роста спроса на микрозаймы в условиях экономической нестабильности невозможно.

«В случае серьезного роста безработицы спрос на микрозаймы не сократится. Однако, несмотря на введение санкций, многие организации с иностранным участием в капитале не уходят с российского рынка. Это снижает влияние падения доходов граждан на спрос на микрозаймы. С моей точки зрения, увеличение спроса на займы МФО будет иметь краткосрочный характер, и обстановка стабилизируется в течение трех месяцев», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что к появлению в РФ триллионного рынка микрозаймов с просроченными и невозвратными кредитами привело многолетнее бездействие ЦБ РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, к чему привело бездействие ЦБ РФ в отношении МФО