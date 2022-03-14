Калининград, 14 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Эксперты активно обсуждают вопрос, как повлияют санкции США и ЕС против России на судьбу Балтийской атомной электростанции. Не будет ли возобновлено ее строительство для обеспечения полной энергетической безопасности региона?

ИА REGNUM Атомная энергетика

«У нас в регионе ситуация состоит в том, что благодаря решениям президента РФ мы энергетически независимы и без АЭС. Мы обладаем сетью газовых ТЭС и одной резервной угольной станцией последнего поколения. Сама атомная станция нужна лишь с учётом экспорта электричества», — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

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