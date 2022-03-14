Пенза, 14 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Пензенской области ветеринарные лаборатории оснастили новым оборудованием для профилактики лейкоза крупного рогатого скота. Всего в рамках подпрограммы «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Пензенской области» приобретено четыре гематологических анализатора, сообщает региональное правительство.

Pixabay.com Крупный рогатый скот

Новейшее оборудование направили в Пензенскую областную ветлабораторию, Кузнецкую межрайонную ветлабораторию, Каменскую и Сердобскую районные станции по борьбе с болезнями животных.

Автоматический ветеринарный гематологический анализатор предназначен для измерения 23 параметров крови с разделением лейкоцитов. Аппарат по сравнению с приборами предыдущего поколения прост в эксплуатации. Его использование позволит повысить производительность работы ветлабораторий, увеличить точность исследований, также усилить профилактику заболеваний кровеносной системы крупного рогатого скота.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ноябре 2021 года в связи со вспышкой лейкоза среди крупного рогатого скота в одном из фермерских хозяйств в Сыктывкаре объявили карантин.

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