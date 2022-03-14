Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Ростовской области ведётся работа над проектами планировки и межевания территории размещения моста через Ростовское море. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрий Сильвестров.

Donland.ru План

«Проекты будут разрабатываться в соответствии с Градостроительным кодексом России и государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы». Далее документы пройдут соответствующую проверку и согласование, а затем будут представлены на утверждение», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря 2020 года заместитель донского губернатора — министра транспорта Ростовской области Владимир Окунев поручил администрации Аксайского района взять на себя ответственность за проектирование и дальнейшее строительство путепровода через Ростовское море, который поможет не только решить вопрос транспортной доступности жителей микрорайона «Платовский». Протяженность переправы составит 140 метров.