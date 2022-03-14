Сибиу, Румыния, , 16:34 — REGNUM По меньшей мере, один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП, произошедшего на автомагистрали государственного значения в уезде Сибиу (Трансильвания). Об этом 14 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

Столкновение Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания

По предварительным данным, инцидент произошел утром 14 марта, когда грузовой микроавтобус, выехавший на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем. В итоге активное движение на шоссе было блокировано на несколько часов.

Выяснением обстоятельств аварии занимается следственная группа дорожной полиции Сибиу.

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