Мурманск, , 16:26 — REGNUM В Мурманской области крупные сетевые организации ограничили торговые наценки на некоторые группы товаров на уровне 5%, сообщает региональное правительство.

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«Запасами товаров мы обеспечены. Ритмичность поставок не нарушается. Сетевые торговые организации корректируют и при необходимости увеличивают их объемы по сравнению с обычным уровнем в 1,5 — 2 раза. А учитывая то, что практически 90% социально значимых товаров производится в нашей стране, проблем с поставками в принципе не ожидается», — сообщила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области был зафиксирован повышенный спрос на сахар и медикаменты.