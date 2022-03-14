Киев, 14 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. На Украине необходимо изменить налоговую модель для ослабление налоговой нагрузки, заявил 14 марта в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, правительству поручено «вернуть» малый и средний бизнес.

«Правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила. Чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут, там, где могут, на время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель, нужно обновить и финансовые правила. Кабмин Украины уже работает над тем, как это оформить нормативно. День-два — будут детали», — сказал Зеленский в оращении к украинским гражданам.

Напомним, с 24 февраля на территории Украины проходит военная спецоперцаа России, ДНР и ЛНР с целью денацификации и демилитаризации этой страны.