Москва, 14 марта 2022, 16:24 — REGNUM С 14 февраля по 11 марта участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — из разных регионов России прошли учебную практику в компании VK.
Компания VK — партнер проекта «Большая перемена» — пригласила финалистов и победителей конкурса, лидеров рейтинговой оценки за выполнение тематических кейсов VK на командном этапе «Большой перемены» в 2021 году, пройти учебную практику в онлайн-формате. Ими стали Дарья Машинова из Чувашской Республики, Александр Дитковский из Санкт-Петербурга, Елена Чернова из Сахалинской области, Анастасия Твердохлеб из Челябинской области, Сергей Самойленко из Москвы, Асият Магомедова из Республики Дагестан и София Денисова из Свердловской области.
В течение месяца ребята работали над реальными задачами компании, пробовали свои силы в разных направлениях современных диджитал-профессий, а также работали над собственными проектами с использованием технологий и сервисов VK. Среди них — чат-боты ВКонтакте, мини-приложения на базе VK Mini Apps, скиллы для голосового помощника «Маруся» и другие. В завершение практики участники представили свои проекты профессиональным экспертам VK. По итогам оценки жюри, наибольшее количество баллов набрали Сергей Самойленко и Александр Дитковский. Все ребята получат сертификаты о прохождении практики, подарки от VK, а также они смогут посетить офис компании в Москве и лично пообщаться с сотрудниками.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.
Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».