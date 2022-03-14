Москва, , 16:24 — REGNUM С 14 февраля по 11 марта участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — из разных регионов России прошли учебную практику в компании VK.

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Компания VK — партнер проекта «Большая перемена» — пригласила финалистов и победителей конкурса, лидеров рейтинговой оценки за выполнение тематических кейсов VK на командном этапе «Большой перемены» в 2021 году, пройти учебную практику в онлайн-формате. Ими стали Дарья Машинова из Чувашской Республики, Александр Дитковский из Санкт-Петербурга, Елена Чернова из Сахалинской области, Анастасия Твердохлеб из Челябинской области, Сергей Самойленко из Москвы, Асият Магомедова из Республики Дагестан и София Денисова из Свердловской области.

В течение месяца ребята работали над реальными задачами компании, пробовали свои силы в разных направлениях современных диджитал-профессий, а также работали над собственными проектами с использованием технологий и сервисов VK. Среди них — чат-боты ВКонтакте, мини-приложения на базе VK Mini Apps, скиллы для голосового помощника «Маруся» и другие. В завершение практики участники представили свои проекты профессиональным экспертам VK. По итогам оценки жюри, наибольшее количество баллов набрали Сергей Самойленко и Александр Дитковский. Все ребята получат сертификаты о прохождении практики, подарки от VK, а также они смогут посетить офис компании в Москве и лично пообщаться с сотрудниками.

«VK активно поддерживает талантливых школьников в стремлении найти свое призвание в мире IT. Для этого мы проводим множество профориентационных инициатив, таких как День IT-знаний и Урок Цифры. Получить ответ на вопрос, каким именно специалистом в сфере технологий стать, можно только выполняя реальные задачи. Лучшие участники «Большой перемены» не только побеждают других конкурсантов, в течение года самостоятельно решая кейсы ведущих IT-компаний, но и получают доступ к мероприятиям в формате практик и стажировок. Это дает возможность стать еще на шаг ближе к своему профессиональному будущему», — подчеркнул директор по связям с университетами в VK Сергей Марданов.

«Мы обучались по тем же материалам, что и специалисты VK. Темы были самые разные — и креативность, и проведение исследований и тестирований, и навыки, необходимые для продуктивной работы — например, был урок про планирование и дедлайны. Мы разрабатывали проекты вместе с наставниками. Вместе с моим ментором мы работали над проектом выставочного стенда для представления VK Образования на всероссийских форумах», — поделился впечатлениямифиналист «Большой перемены» Александр Дитковский.

«Очень рад, что мне предоставили такую возможность! Смог познакомиться с деятельностью компании, виртуально посетить офис VK и задать вопросы настоящим профессионалам. Работа над кейсами тоже была полезной: мы работали над собственными проектами и получали поддержку от менторов. Для меня это был очень полезный опыт», — рассказал Сергей Самойленко.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».