Оренбург, , 16:59 — REGNUM Вопрос о переносе штаб квартиры не так важен, как реформа Устава ООН. Такое мнение выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук Галина Шешукова.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гораздо важнее возможная реформа Устава ООН, о которой так много говорят сегодня представители тех стран, которые не входят в Совет безопасности ООН и не имеют права Вето. Однако для нашей страны важно сохранить это право за членами Совета безопасности, а, следовательно, и за нашей страной», — сказала она.

Также Шешукова обратила внимание на то, что изменение места штаб-квартиры ООН не повлияет существенно на расстановку сил в организации. По мнению эксперта, процесс обсуждения спорных вопросов не избежит серьезного влияния США, в какую бы нейтральную страну не перенесут штаб квартиру.

«Тем более сегодня страна имеет нейтральный статус, уже завтра спокойно от него откажется. И что? Опять переносить?», — отметила политолог.

Напомним, власти России положительно относятся к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну. Это позволит сделать работу организации менее политизированной.

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