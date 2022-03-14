Брянск, 14 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Двух подростков привлекут к ответственности за порчу гранитных памятников на кладбище в селе Киваи Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Антон Подгайко ИА REGNUM На кладбище

Жители села обратились в полицию — на местном кладбище неизвестные повредили 18 надгробий. По горячим следам удалось установить личности вандалов, им оказались подростки 11 и 12 лет. своё поступок они объяснили желанием «похулиганить».

Материалы проверки обстоятельств произошедшего будут направлены в суд для принятия решения о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.