Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Дефицита лекарственных препаратов в аптеках Ростовской области нет. Об этом заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Санкции в отношении России не сказались на наличии медикаментов. Отсутствие ряда препаратов вызвано ажиотажным спросом со стороны населения, сказал глава ведомства в эфире ГТРК «Дон-ТР».

Кобзев отметил, что доля важнейших и жизненно необходимых препаратов, производимых в России, в ближайшее время должна достигнуть 90%. Сейчас этот показатель составляет 85%, и основные группы препаратов уже перекрыты отечественным производством. Однако на рынке есть препараты, у которых нет отечественных аналогов. Большинство мировых производителей лекарств заверили Минздрав России, что приложат все усилия для исполнения своих контрактных обязательств.

«Если это будет не так, то нашим в кавычках «партнёрам» придётся сказать, что они занимаются геноцидом российского народа. Потому что непоставка лекарственных препаратов — это прямая угроза жизни человека», — подчеркнул Кобзев.