Москва, , 16:16 — REGNUM Видеозапись уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 14 марта Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что местонахождение двух реактивных установок украинских боевиков, которые выпустили боекомплект и направлялись на для перезарядки в ангар с боеприпасами. удалось установить с помощью беспилотника.

«После того, как реактивные установки заехали в ангар, по нему был нанесён удар высокоточным оружием. Ракета точно поразила цель», — говорится в описании видео.

Также указывается, что на кадрах запечатлена детонация реактивных боеприпасов, которые хранились в ангаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в сбитой в небе над Донецком украинской ракете «Точка-У» сработала только одна кассета.