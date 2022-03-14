Майкоп, 14 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Адыгее выявлен сайт, размещавший информацию о продаже и покупке человеческих органов. Информацию о рекламе в сети интернет установили в ходе проверки сотрудники прокуратуры республики. Надзорное ведомство потребовало запретить доступ к данной неправомерной информации, сообщили 14 марта в пресс-службе прокуратуры.

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Согласно законодательству Российской Федерации, «купля-продажа органов и (или) тканей человека влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». Исходя из этого прокуратура города Майкопа обратилась в суд с заявлением. В нем было высказано требование об ограничении доступа к сайту. В настоящее время исполнение данного заявления находится на контроле прокуратуры.

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