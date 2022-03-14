Волгоград, 14 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Контракты на строительство семи новых объектов здравоохранения заключены в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе администрации региона.

Rosminzdrav.ru На приеме у врача

Здания возведут по типовым проектам. Четыре фельдшерско-акушерских пункта построят в трёх хуторах Иловлинского района и в одном посёлке Среднеахтубинского района. Они рассчитаны на 20 посещений в смену. В посёлках Царицын и Каменный Городищенского района, а также в селе Райгород Светлоярского района появятся три новых отделения общей врачебной практики, способные принять по 50 человек.

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 12 муниципальных районах Волгоградской области планируется возвести 21 объект первичного звена здравоохранения.