Ярославль, 14 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В феврале 2022 года индекс потребительских цен в Ярославской области по отношению к январю составил 1%. Об этом сообщает Ярославльстат. Продукты подорожали на 1,2%, непродовольственные товары — на 1,1%, услуги — на 0,7%.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

Наибольший прирост цен пришёлся на овощи — 6,9%, фрукты — 4,9%, кофе, шоколадные конфеты и выпечку (рост в пределах 4−5%). Среди фруктов заметнее всего подорожали груши, бананы и виноград. Увеличение цен по этим позициям произошло более чем на 10%. Колбаса, сахар, хлеб и яйца при этом выросли в цене не так сильно — на 2,2%, 1,5% и 1,3% соответственно. По некоторым товарам — макаронам, свинине, муке, соли наблюдалось незначительное снижение.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост отмечен по тканям из хлопка — на 9%, холодильникам и стиральным машинам — на 6,5%, смартфонам — на 5%. Важнейшие лекарственные препараты подорожали на 1,3%.

На рынке услуг значительное повышение наблюдалось в сфере зарубежного туризма. В частности, отдых в Арабских Эмиратах подорожал на 18,3%, в Турции — на 11,5%. Банковские услуги и такси подорожали на 4,3%, гостиницы на 2,7%. Отметим, что прирост цен на все товары и услуги за месяц в Костромской области был аналогичным и составил 1% по сравнению с январём 2022 года.