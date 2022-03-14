Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM В Северной столице с 15 марта вступает в силу запрет выхода на лёд водоемов, напоминает 14 марта ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Нарушителей будут штрафовать.

Человек на тонком льду Финского залива. Пресс-служба ГУ МЧС по СПб

«С 15 марта силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут усилены рейды по акватории Финского залива с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей», — предупредили в МЧС.

Нарушение данного запрета влечет наложение административного штрафа: за выход на лёд — на сумму от одной до двух тысяч рублей; выезд на лед обойдется от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. Также штраф предусмотрен за проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использование транспортных средств на льду (от 5 до 20 тыс. рублей).

Ранее в Санкт-Петербурге усилили контроль над безопасностью на водоёмах города в связи с риском обломки льда.

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