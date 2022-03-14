Калининград, 14 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Тактические учения по отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию объектов военной инфраструктуры провели под Калининградом расчеты противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Балтийского флота ВМФ России. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба флота.

Mil.ru Залп ПВО

«В плановом учении ПВО армейского корпуса флота приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы «Тор-М2», переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска» и зенитные артиллерийские комплексы «Шилка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что расчетами были выполнены электронные и практические пуски ракет и артиллерийские стрельбы по целям, имитировавшим одиночные и групповые способы воздушного нападения условного противника на различных высотах и с разной скоростью.

«Особенностью боевой учебы зенитчиков являлось выполнение стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию условного противника. Для обозначения средств воздушного нападения условного противника были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота, а также специальные средства имитации и воздушные мишени», — добавляется в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что маневры прошли в условиях активного воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы примут участие в учениях, которые стартовали 14 марта на полигоне Харбмайдон в Таджикистане.