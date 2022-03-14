14 марта 2022 | Время чтения 3 мин

14 марта украинские боевики произвели по центру Донецка ракетный удар «Точкой-У». На данный момент известно, что в результате атаки украинских карателей 20 человек погибли и 28 получили ранения.

Оксана Переможенко, , 17:15 — REGNUM В результате ракетного удара «Точкой-У» украинскими боевиками по центру Донецка, по уточненным данным, 20 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил 14 марта штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Преступление украинских карателей против мирных жителей Донецка не оставило без реакции читателей телеграм-канала украинского аналитика, политолога и публициста Андрея Ваджры, а также читателей телеграм-канала украинского блогера Михаила Онуфриенко и зрителей его YouTube-канала.

Ракетные комплексы «Точка-У» Владислав Фальшивомонетчик

«Донецк. ВСУ целенаправленно стреляют по гражданскому населению. Никакой военной необходимости в этом нет. Им просто нравится убивать людей…» — пишет Андрей Ваджра в своем телеграм-канале.

«Как и было в течение восьми лет…» — добавил Leto2022.

«Так учителя хорошие. В бомбардировке Хиросимы и Нагасаки тоже не было военной необходимости, чего бы они там ни придумывали для оправдания этого ужаса», — напомнила Ирина.

«Соболезнования родственникам погибших», — пишет Ольга.

«Сейчас самое правильное на переговорах [России с Украиной] — встать из-за стола и остановить переговоры. Это теракт!» — отметила Elona.

«Почему они целят именно в беззащитных людей? Смысл какой?» — задался вопросом Сергей.

«Обязательно судить открытым процессом», — призвал Sergey A.

«Ничего святого у нацистов нет!!!» — написала Ася.

«То есть там только часть кассетного заряда сработала? А что было бы, если бы она долетела, даже думать не хочется…» — пишет Nik K.

«В чем их [погибших] вина?! В том, что не захотели жить в нацистской стране!» — добавила Джамиля К.

«К сожалению, в западной прессе ни слова!!! Знают или не хотят знать, или цензура… Зато про Киев полно…» — отметила LaraV.

«И после этого ещё хоть… [кто-то] скажет, что Россия поступает неправильно…» — задался вопросом Дмитрий.

«Соболезнование людям из Донецка! Поскорее бы это все закончилось!» — добавила Наталья Б.

«В Донецке [это] просто подлая выходка, от бессильной злобы, им [Украине] … наёмников разогнали, а они по мирным…» — пишет один из участников обсуждения.

«Дело чести для контрразведки — найти организаторов. Срока давности у таких вещей нет», — отметила Anna O.

«Это и отличает это от боевых действий. Боевые действия ведутся открыто против комбатантов, а теракты совершаются скрыто и направлены на (против — О. П.) гражданских», — подчеркнул Ned.

«Невозможно смотреть спокойно на уничтожение Донбасса, просто невозможно! Столько загублено жизней, невозможно сердцу выразить все соболезнования людям. Просто ими не покрыть это горе!» — написала Альфия.

«Ни в одном новостном канале Украины нет новостей о трагедии в Донецке!..» — добавила Sofya M.

«В центре Донецка возле Дома правительства сбили «Точку-У», она несла запрещённый кассетный заряд. Народная милиция ДНР заявила, что расценивает такой удар по городу как теракт… Для ВСУ геноцид давно стал обычным делом», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».

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