Москва, , 16:14 — REGNUM Отказ в поддержке лояльных властям РФ митингов в российских городах — это позор. Об этом корреспонденту 14 марта ИА REGNUM заявил главный редактор проекта «Под лед» Свят Павлов.

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«Мэрия Москвы отказала нам в согласовании независимого Марша Солидарности Народа и Армии, который планировался на 12 марта в центре города. Заранее скажу, что акция планировалась абсолютно лояльной по отношению к действующей власти. Заниматься оппозиционной деятельностью в условиях военного конфликта — это безрассудство», — заявил эксперт.

Павлов отметил, что среди заявителей марша был он сам, главный редактор издания «Искра» Артемий Сыч и еще несколько человек, а официальной причиной отказа стал «эпидемиологическая обстановка».

«Ответ нам направили по почте. Думается, что на самом деле решение принималось не в мэрии Москвы, а на более высоком уровне. Формальная причина отказа и вовсе выглядит смехотворной — «эпидемиологическая обстановка» на деле никак не мешает грошовым акциям с грустными бюджетниками», — отметил Павлов.

После отказа в согласовании акции заявители сразу же отказались от ее проведения, о чем прямо и заявили в телеграм-канале Марша.

«Несогласованная акции могла вызвать понятные конфликты с полицией, чем бы неминуемо воспользовалась вражеская пропаганда (картина маслом: «менты бьют ватников, как смешно»)», — отметил Павлов.

При этом, по его словам, властям и этого показалось мало — сегодня одному из трёх заявителей поступило унизительное предупреждение от прокуратуры о негативных последствиях проведения такой акции. «По сути, это была прямая угроза», — сообщил публицист.