Чистополь, Татария, , 16:13 — REGNUM В Татарии 42-летнему мужчине, ранее привлекавшемуся к уголовное ответственности, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По информации следственного управление СКР по РТ, свою причастность к преступлению подозреваемый признал.

Убийство publicdomainpictures.net

11 марта 66-летняя мать обвиняемого в квартире дома по улице Энгельса в городе Чистополь стала выгонять его из дома за аморальный образ жизни. Сын в ответ нанес женщине несколько десятков ножевых ранений шеи и туловища. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

По решению суда мужчина заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 января сын распивал спиртные напитки с 61-летней матерью. Во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине множественные удары руками и ногами, а после побоев лег спать. Утром мужчина обнаружил потерпевшую мертвой, после чего расчленил тело и спрятал в лесопосадках на территории города.

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