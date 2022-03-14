Париж, , 16:05 — REGNUM На прошлой неделе, по данным министерства экологического перехода Франции, цена литра дизельного топлива выросла на 25 центов, преодолев отметку в два евро, сообщает Le Figaro.

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Одиннадцать недель подряд цены на заправках растут.

В частности, литр дизельного топлива стоил в среднем 2,1 евро. Литр SP95 также преодолел отметку в два евро — 2,08 евро, а литр SP98 — 2,12 евро. Цены на эти два вида топлива за неделю подскочили на 19 и 16 центов соответственно. Рост дизельного топлива составил почти 40 центов за две недели.

На прошлой неделе баррель нефти марки Brent зафиксировался на уровне более $120, что является самым высоким уровнем с 2014 года, в полдень 14 марта стоимость нефти снизилась до $110 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Франции зарегистрировано около 13 500 украинских беженцев.

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