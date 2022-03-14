Москва, , 16:04 — REGNUM В настоящее время едва ли кто-то рискнет назвать государство, способное остаться нейтральным при любых обстоятельствах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева о том, что власти РФ положительно относится к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну.

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«До недавнего времени традиционно центром размещения международных организаций была Женева. Но сейчас Женева находится в европейской воздушной блокаде. То есть страны Европейского союза объявили, что больше не будут впускать в свое воздушное пространство самолеты Российской Федерации. И недавно нашему министру иностранных дел пришлось выступать на международной конференции в Женеве в дистанционном формате, — сказал Вассерман. — Поэтому сейчас, при нынешнем накале информационной войны, плавно переходящей в войну если не совсем горячую, то по крайне мере довольно болезненную, не может быть ни одной реально нейтральной страны. Даже Финляндия, уж на что тихая и спокойная, так и та сейчас присоединилась к рестрикциям, направленным против Российской Федерации. Боюсь, что, кто на самом деле нейтральный, определится разве что по итогам горячей фазы предстоящей войны».

При этом Вассерман заявил, что надеется на то, что до полномасштабной горячей фазы не дойдет.

«А уверенно назвать государство, способное остаться нейтральным при любых обстоятельствах, мыслимых в обозримом будущем, вряд ли кто-то рискнет», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Ильичева, в настоящее время нереально получить согласие на перенос штаб-квартиры ООН.