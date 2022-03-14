Кишинёв, , 16:03 — REGNUM Беженку с Украины, прибывшую в Молдавию ограбили трое мужчин и одна женщина. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба МВД Молдавии.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«При транспортировке женщины с таможни Леушень в Кишинев, недалеко от города Пятра-Албэ района Яловен, они насильно вытащили ее из транспортного средства и похитили ее сумку», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, у женщины было более $150 тыс., а также средства в гривнах и евро. Подозреваемых задержали, похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации молдавского издания Deschide, беженке с Украины, которую ограбили, 66 лет. Она продала имущество на родине и покинула страну. На границе её встретила группа, которая предложила помощь.

Женщине вызвали такси, но таксист, который приехал, вытолкнул беженку из машины и скрылся с её багажом. У задержанных мужчин уже есть судимости.

Стоит отметить, что по последним данным, в Молдавии находятся около 100 тыс. беженцев с Украины. Глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что таким образом население республики выросло за две недели на 4%.