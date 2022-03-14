Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM На набережной Лахты в Санкт-Петербурге в ближайшем будущем оборудуют новое общественное пространство. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

«Лахта-центр» Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение о создании общественного пространства на участке в Приморском районе было одобрено Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома на совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с представителями городского правительства.

«Будет создано единое гармоничное общественное пространство на берегу Финского залива, которое в будущем может стать одним из любимых мест отдыха петербуржцев и гостей города», — отметил Беглов.

Строительство этого объекта будет включено в общий проект по благоустройству северной набережной Лахтинской гавани. Там планируется возвести берегоукрепительное защитное сооружение, протяженность которого составит более 259 метров. Также появится памятный знак в честь основателя Санкт-Петербурга Петра I.

Работу по обустройству береговой линии планируют завершить в июне 2022 года. Затем все объекты будут переданы в собственность города.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле Витебского вокзала в Петербурге обустроят зону отдыха