Бухарест, , 16:01 — REGNUM На территории румынского уезда Бистрица вблизи границы Румынии с Украиной рухнул беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого в данный момент не установлена. Об этом 14 марта сообщает бухарестская газета Romania Libera.

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Согласно официальной информации, на борту БПЛА были установлены видеокамеры и навигационное оборудование. В то же время никакого вооружения «дрон» на себе не нес.

Румынские эксперты пока отказываются комментировать инцидент. Ведется следствие.

К работам по идентификации аппарата подключены лучшие аналитики минобороны Румынии.