Москва, 14 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В России резко сократилось число проверок. Об этом 14 марта заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный сайт правительства России Дмитрий Григоренко

«У нас уже по сравнению с 2019 годом количество проверок снизилось более чем в два раза. Если по итогам 2019 года у нас было проведено чуть более 1,5 млн проверок, то по итогам 2021 года — чуть более 700 тыс., это более чем в 2,1 раза. Я умышленно не сравниваю с 2020 годом, потому что он пандемийный, там у нас мораторий был», — заявил Григоренко.