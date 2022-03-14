Уфа, 14 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Бывшего главу сельсовета в Башкирии обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Tambov.gov.ru Капремонт: основным видом работ в Тамбовской области остается ремонт крыш

Сообщается, что летом 2017 года обвиняемый экс-главы Зилаирского сельского поселения заключил с экс-заместителем главы администрации Баймакского района контракты на ремонт вентиляционных каналов и крыши многоквартирных домов в селе Ургаза общей стоимостью более 1,1 млн рублей.

Отмечается, что эти работы нужно было выполнить в счет возмещения ущерба, который был причинен преступлениями экс-заместителя главы администрации, осужденного за совершение мошенничества.

«В последующем, руководитель сельсовета, достоверно зная о том, что работы по договорам выполнены не в полном объеме, с целью оказания помощи чиновнику, принял их и подписал отчетные документы, причинив сельскому поселению ущерб на сумму более 630 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

Материалы дела в ближайшее время направят в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.