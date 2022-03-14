Москва, 14 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 14 марта, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 3,33%, до 110,45 рубля. Евро дешевеет на 1,47%, до 119,25 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«В условиях, когда большинство секций Московской биржи остаются закрытыми, валютные торги являются главным центром притяжения трейдеров в России.

Благодаря тому, что первоначальная паника утихла, а также жестким ограничениям, введенным ЦБ РФ, российская валюта медленно восстанавливает свои позиции. Впрочем, медленным это движение может считаться только на фоне недавних резких скачков волатильности.

В реальности же над держателями доллара и евро всё больше нависает риск не успеть продать валюту со значительной премией к цене покупки.

США и ЕС уже практически исчерпали ресурсы санкционного давления на Россию, и в большей степени пока ощущают последствия этих шагов на себе.

При этом ускорение инфляции на Западе вынудит, вероятно, регуляторов повышать ставки, но из-за неустойчивого состояния экономики они будут очень ограничены в применении этого инструмента.

Профицит же внешней торговли России продолжает нарастать, а выплачивать валютные долги пока необходимости нет.

Вероятно, рубль продолжит в ближайшее время укрепляться и скоро можно будет увидеть курс доллара ниже 100 рублей», — считает эксперт.

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