Москва, 14 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Самолет Sukhoi Superjet (SSJ) рейса Мурманск — Москва подал сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщает 14 марта РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве.

Rossiya-airlines.com Самолет авиакомпании «Россия»

«Был звонок с сообщением о заложенной бомбе, информация не подтвердилась», — рассказал собеседник агентства.

В аэропорту Мурманска сообщили, что в «Шереметьево» летел самолёт авиакомпании «Россия». О поступлении анонимного сообщения проинформировали силовые структуры и Росавиацию.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, пояснили в аэропорту.

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